Berüchtigter Verbrecherboss in Mexiko festgenommen

Den mexikanischen Behörden ist ein bedeutender Schlag gegen die organisierte Kriminalität gelungen: Polizisten nahmen den Anführer des brutalen Verbrechersyndikats „La Linea“ fest, wie der nationale Sicherheitsbeauftragte Renato Sales Heredia gestern mitteilte.

Carlos Arturo Quintana, bekannt unter dem Namen „El 80“, sei einer der Hauptverantwortlichen für Gewalttaten im nördlichen Bundesstaat Chihuahua gewesen, schrieb Mexikos Innenminister Alfonso Navarrete auf Twitter. „La Linea“ ist der bewaffnete Arm des Kartells von Juarez. In Chihuahua kämpfen das Juarez- und das Sinaloa-Kartell um die Vormachtstellung im Drogenhandel.

Quintana war auch eine der meistgesuchten Personen auf der Liste des FBI. Gegen ihn laufen mehrere Ermittlungsverfahren. Er soll sich auch des Rauschgiftschmuggels in die USA schuldig gemacht haben. „El 80“ soll Berichten nach auch für den Mord an einer Journalistin in Chihuahua im vergangenen Jahr verantwortlich sein. Demnach war neben der Leiche von Miroslava Breach eine Botschaft mit dem Inhalt: „Weil du zu viel geredet hast. Folge deinem Gouverneur. El 80“ gefunden worden.