Neuer US-Botschafter in Wien angekommen

Der neue US-Botschafter in Österreich, Trevor Traina (50), ist heute in Österreich angekommen. Begleitet von seiner Ehefrau Alexis landete er in der Früh in Wien-Schwechat. Neuland betrat er nicht, hatte ihn doch schon seine erste Auslandsreise als Kind Mitte der 1970er Jahre nach Wien geführt. Damals wohnte er in jener Botschafterresidenz, in die er nun einzieht.

