Ski alpin: Saalbach geht bei WM-Vergabe leer aus

Die Ski-WM 2023 findet in Courchevel-Meribel statt. Die Franzosen setzten sich bei der Vergabe im Rahmen des Kongresses des Internationalen Skiverbandes (FIS) gestern abend mit neun zu sechs Stimmen gegen Saalbach-Hinterglemm durch. Die Salzburger kündigten aber an, einen neuen Versuch zu starten. ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel, Teil des prominent besetzten Bewerbungskomitees, sah in der Niederlage sogar einen Vorteil.

