Leitl übergab nach 18 Jahren an der Spitze

Die Ära Christoph Leitl in der Wirtschaftskammer (WKÖ) ist am Freitag nach 18 Jahren offiziell zu Ende gegangen. „Ein Kapitel geht zu Ende“, sagte er in seiner Abschiedsrede. Das „Buch wird aber nicht zugeschlagen“, so Leitl. Sein Nachfolger Harald Mahrer gab sich betont staatstragend: Man wolle nun „Wirtschaft neu denken“, sie sei über alle Branchen hinweg „unteilbar“.

