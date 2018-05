Nach Streik: Keine Einigung bei Brussels Airlines

Bei der Lufthansa-Tochter Brussels Airlines rumort es weiter: Nachdem die Piloten am Montag und Mittwoch mit ihren Streikdrohungen Ernst gemacht haben und etliche Flüge ausgefallen sind, gibt es laut belgischen Medienberichten auch weiterhin keine Einigung.

Brussels-Airlines-Chef Etienne Davignon sprach laut dem Nachrichtenportal Flandern Info von einer komplexen Situation. Zwar sei beim Streitthema Bezahlung eine Einigung absehbar - was die ebenfalls geforderte Verbesserung der Arbeitsbedingungen betrifft, gebe es aber noch keine Annäherung. Dazu kommt ein offener Brief des Kabinenpersonals, das so wie seine Kollegen im Cockpit einen immer größeren Arbeitsdruck beklagt.

Bei den laufenden Verhandlungen liege der Ball aus Gewerkschaftssicht beim Management der Fluggesellschaft. Dieses müsse „den Piloten eine Perspektive bieten“. Konkrete Streiktermine gebe es noch nicht. Auch die Vertreter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer setzten auf Verhandlungen. Wie ein Gewerkschaftssprecher laut der Nachrichtenagentur Belga sagte, stünden aber neuerliche Arbeitsniederlegungen weiter im Raum - mögliche neue Streiks werde es allerdings „erst im Juni geben“.