Landeshauptleutekonferenz: Ringen um Lösung zu Pflege

Im Wiener Rathaus hat heute die Landeshauptleutekonferenz begonnen - die sich in erster Linie mit der Frage der Pflegefinanzierung beschäftigt. Zum Auftakt zeigten sich die Länderchefs eher kompromisslos. Bei der Finanzierung der Abschaffung des Pflegeregresses wurde auf den jüngsten Forderungen beharrt und bestenfalls vorsichtig Verhandlungsbereitschaft angedeutet.

„Sehr viel Verhandlungsspielraum gibt es nicht“

„Spielraum gibt es immer, sonst braucht man sich nicht hinsetzen, aber sehr viel Verhandlungsspielraum gibt es nicht, das muss man auch sagen“, meinte etwa Gastgeber Michael Häupl (SPÖ). Der scheidende Wiener Bürgermeister, der zum letzten Mal bei einer LH-Konferenz dabei ist, verwies darauf, dass man dort fortsetzen werde, wo die Finanzlandesreferenten bei ihrer jüngsten Tagung geendet hätten.

Häupl betonte zudem, dass auch das System der Pflege diskutiert werden sollte - also etwa, ob es sich um eine Versicherungsleistung handeln oder sie über Steuern finanziert werden soll.

Länder fordern rund 500 Mio. Euro

Die Länder fordern, wie sich in den vergangenen Tagen herauskristallisiert hat, an die 500 Mio. Euro für den Entfall des Regresses. Der Bund wiederum bot zuletzt 100 Mio. Euro an Entschädigung an, wobei Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) - der an der heutigen Sitzung teilnimmt - bereits zuletzt gemutmaßt hatte, dass die Summe nicht ausreichen werde.

Teileinigung bei Kompetenzbereinigung

In Sachen Kompetenzbereinigung gelang indes eine Teileinigung. Konkret geht es um die Abschaffung des Verfassungsartikels 12, der gemischte Zuständigkeiten von Bund und Ländern regelt. Wie ÖVP-Reformenminister Josef Moser kundtat, soll diese Bestimmung abgeschafft werden. Moser sprach nach seinem rund einstündigen Besuch der Landeshauptleutekonferenz von einem großen Reformschritt.

Freilich hat dieser noch einen Pferdefuß. Denn bisher wurden nur eher unwesentliche geteilte Kompetenzen der jeweiligen Gebietskörperschaft zugeordnet. Die wirklich großen Brocken sollen erst bis Jahresende in einer von Bund und Ländern paritätisch besetzten Achterarbeitsgruppe bearbeitet werden. Behandelt werden sollen unter anderem die Mindestsicherung, der Krankenanstaltenbereich und das Elektrizitätswesen.