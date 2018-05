Long Hui wurde in Tirol präpariert

Der Pandabär Long Hui ist in Tirol präpariert worden. Long Hui vereendete am 9. Dezember 2016 im Tiergarten Schönbrunn an den Folgen einer aggressiven Krebserkrankung. Nun soll er nach China überführt werden.

