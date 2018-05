US-Senat stimmt für umstrittene CIA-Chefin

Erstmals in der Geschichte der CIA steht mit Gina Haspel eine Frau an der Spitze des US-Geheimdienstes. Haspel wurde gestern vom US-Senat als Direktorin bestätigt. Gegen die Kandidatur gab es erhebliche Vorbehalte: Haspel war nach den Terroranschlägen in den USA 2001 Leiterin eines US-Geheimgefängnisses, in dem Terrorverdächtige durch „Waterboarding“ (simuliertes Ertränken) gefoltert worden sein sollen. Gegen die von US-Präsident Donald Trump nominierte Kandidatin gab es auch von den Republikanern Widerstand.

