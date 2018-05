Handball: Hard geht auf erstes Triple los

Die Handball Liga Austria geht ab heute mit einem Novum in die Zielgerade: Das Finalspiel zwischen Titelverteidiger Hard und Vizemeister Fivers ist das erste einer „Best of five“-Serie (17.50 Uhr, live in ORF Sport + und im Livestream). Die Vorarlberger gehen als Favoriten ins Rennen - für sie geht es zudem um das erste Triple der Vereinsgeschichte.

