Angestellter betrog Firma um 275.000 Euro

Fast acht Jahre lang soll in St. Pölten ein Angestellter seinen Arbeitgeber betrogen und so 275.000 Euro abgezweigt haben. Der Mann ist laut Polizei geständig, sein Motiv soll Geldnot infolge seiner Spielsucht in Wettbüros gewesen sein.

