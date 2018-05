Missbrauch: Alle chilenischen Bischöfe bieten Rücktritt an

Papst Franziskus hat in einem vertraulichen Dokument personelle Konsequenzen nach der Missbrauchskrise in der chilenischen Kirche angekündigt. Heute boten alle Bischöfe des südamerikanischen Landes ihren Rücktritt an.

Mehr dazu in religion.ORF.at