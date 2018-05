Kämpfe in drei afghanischen Provinzen - Dutzende Tote

In Afghanistan gehen in gleich mehreren Provinzen schwere Kämpfe mit den radikalislamischen Taliban weiter. Heute Früh griffen Kämpfer der Taliban in der Ostprovinz Gasni ein Bezirkszentrum an und töteten mindestens 14 Sicherheitskräfte, wie Provinzratsmitglied Nasir Ahmed Fakiri sagte. Die Gefechte hielten auch am Nachmittag noch an. Weitere Quellen sprachen auch von Opfern unter den Taliban, Zahlen gab es aber zunächst nicht.

Sicherheitskräfte eroberten Verwaltungszentrum zurück

Gleichzeitig eroberten Sicherheitskräfte in der nordafghanischen Provinz Baghlan von den Taliban das Verwaltungszentrum des Bezirks Tala Wa Barfak zurück. Dieses war vor eineinhalb Wochen gestürmt worden - Hunderte Soldaten wurden aus ihren Stellungen vertrieben, mehrere getötet.

Die Rückeroberung habe ohne Opfer unter den Sicherheitskräften stattgefunden, sagte ein Sprecher der Spezialkräfte, Dschawed Salim, heute. Ein Provinzratsmitglied, Sarif Sarif, sprach von 20 toten und 30 verletzten Talibankämpfern. Die Taliban kommentierten die Rückeroberung zunächst nicht.

Weiterer Überfall gemeldet

Afghanische Medien meldeten einen weiteren Überfall der Taliban aus der Südprovinz Kandahar. Vier Sicherheitskräfte und zwölf Taliban starben dort während Kämpfen um einen Sicherheitsposten.

Erst am Dienstag hatten die Taliban in der westafghanischen Provinz Farah die gleichnamige Provinzhauptstadt kurzzeitig erobert. Schätzungen zufolge waren 1.000 bis 1.500 Kämpfer an der Offensive beteiligt. Seit dem Ende der NATO-Kampfmission Ende 2014 werden die Islamisten zunehmend aggressiver und stärker.