Infineon: Milliardeninvestition in Villach

Der Technologiekonzern Infineon erweitert den Standort Kärnten kräftig. Die Unternehmensleitung kündigte heute an, dass 1,6 Milliarden Euro für ein neues Chipwerk in Villach reserviert wurden. In der ersten Phase entstehen 400 neue Arbeitsplätze.

