„Hohe Zahl“ an Opfern

In Kuba ist eine Boeing 737 mit mehr als 100 Menschen an Bord abgestürzt. Das Unglück soll sich beim Start der Maschine ereignet haben. Kubas Präsident Miguel Diaz-Canel sprach von einer „hohen Zahl“ an Opfern. Nur drei Menschen sollen überlebt haben - ihr Zustand sei allerdings kritisch.

