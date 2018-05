Im Studio: Justizminister Moser und WKÖ-Präsident Mahrer

Die Länder bekommen vom Bund 340 Millionen Euro, um die höheren Kosten bei der Pflege zu finanzieren. Bei der Landeshauptleutekonferenz gab es auch eine Grundsatzeinigung über die zukünftige Aufgabenteilung zwischen Bund und Ländern. Live zu Gast im ZIB2-Studio ist ÖVP-Justizminister Josef Moser.

Mahrer folgt Leitl

Der Wechsel an der Spitze der Wirtschaftskammer Österreich ist vollzogen. Harald Mahrer folgt Christoph Leitl nach. Mahrer ist Gast im ZIB2-Studio.

Windsor im Hochzeitsfieber

Morgen heiratet Prinz Harry auf Schloss Windsor die frühere Schauspielerin Meghan Markle. Roland Adrowitzer erinnert an Zeiten, in denen die britischen Royals nicht so beliebt waren wie sie es jetzt sind.

ZIB2 mit Rainer Hazivar, 22.00 Uhr, ORF2

Mail an die ZIB2

Textfassung: Zeit im Bild