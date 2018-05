Palmenvergabe in Cannes

Bei den 71. Filmfestspielen von Cannes werden morgen die Preise verliehen. Wer dabei die Goldene Palme oder den Preis für die beste Regie für sich reklamieren kann, ist dabei offen wie selten. So haben sich bei dem seit 8. Mai laufenden Festival an der Croisette einige Favoriten herauskristallisiert - bei einer Festspielausgabe, die so politisch war wie lange nicht.

Sowohl Spike Lees „BlacKkKlansman“ über einen schwarzen Polizisten, der den Ku-Klux-Klan infiltriert, als auch Eva Hussons Beitrag „Girls Of The Sun“ über Frauen, die von den Kämpfern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) entführt und als Sexsklavinnen verkauft werden.

Auch die Position von Frauen im Filmgeschäft war ein großes Thema auf dem roten Teppich. Mit Spannung wird erwartet, ob sich die Jury unter Vorsitz von Cate Blanchett erstmals für einen afroamerikanischen Hauptpreisträger entscheidet oder ob vielleicht zum zweiten Mal eine Frau die Goldene Palme mit nach Hause nehmen kann.

Sonderpreise vergeben

Die ersten Preise wurden bereits heute vergeben - in der Nebenschiene „Un Certain Regard“. Den Hauptpreis der 18 Wettbewerbsfilme erhält die Vampirfolklore „Gräns“ des dänisch-iranischen Regisseurs Ali Abbasi, wie die Jury unter Vorsitz von Benicio Del Toro verkündete. Als bester Regisseur wurde Sergei Loznitsa für das Kriegsregionsporträt „Donbass“ geehrt.

Reuters/Eric Gaillard

In der Kategorie Drehbuch darf sich Regisseurin Meryem Benm’barek über die Ehrung für ihr islamisches Abtreibungsdrama „Sofia“ freuen, während Victor Polster für seine Rolle in Lukas Dhonts Transgendergeschichte „Girl“ als bester Schauspieler geehrt wird.

Und schließlich gab es den Spezialpreis der Jury für die portugiesisch-brasilianische Schamanenerzählung „Chuva e Cantoria na Aldeia Dos Mortos“ des Regieduos Joao Salaviza und Renee Nader Messora.