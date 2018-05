Nur noch Wrackteile übrig

Beim Absturz eines Passagierflugzeugs in Kuba sind unmittelbar nach dem Start vermutlich über 100 Menschen ums Leben gekommen. Drei Menschen überlebten, befinden sich allerdings in kritischem Zustand. Die Boeing 737 war von Havanna auf dem Weg in die ostkubanische Stadt Holguin. Was das Unglück auslöste, ist noch ungeklärt.

