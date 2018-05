Start von Raumfrachter „Cygnus“ zur ISS verschoben

Der ursprünglich für morgen geplante Start des Raumfrachters „Cygnus“ zur Internationalen Raumstation ISS ist auf Montag verschoben worden. So könnten weitere Inspektionen durchgeführt und auf besseres Wetter gehofft werden, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA in der Nacht auf heute mit.

Der Frachter solle nun am Montag um 10.39 Uhr MESZ an Bord einer „Antares“-Rakete von einem Weltraumbahnhof im US-Bundesstaat Virginia abheben. Es ist bereits der neunte Versorgungsflug des Frachters. Unter anderem hat er das „Cold Atom Laboratory“ (CAL) an Bord, mit dem der kälteste Punkt im Universum geschaffen werden soll.