Kleinstadt Windsor im Ausnahmezustand

Wer Hochzeiten und die britischen Royals mag, hat am Samstag einen Pflichttermin - und alle anderen kommen auch kaum daran vorbei: Prinz Harry, lange als Rebell und Sorgenkind im Hause Windsor bekannt, heiratet Meghan Markle. Bis das Spektakel in Windsor losgeht, regiert in der Kleinstadt die Spannung vor der Hochzeit des Jahres - Zehntausende Schaulustige tummeln sich dort bereits. Der Tag ist minutiös durchgeplant - aber längst nicht alles ist bekannt.

