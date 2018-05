Pflegeregress: Bund zahlt Ländern bis zu 340 Mio. Euro

Die Abschaffung des Pflegeregresses wird für den Bund deutlich teurer als bisher angenommen. Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) sagte am Freitag bei der Landeshauptleutekonferenz in Wien den Ländern bis zu 340 Millionen Euro zu - und damit wesentlich mehr als die ursprünglich budgetierten 100 Millionen. Somit kommt der Bund den Forderungen der Länder weit entgegen - auch wenn es von den Landeshauptleuten heißt, dass beide Seiten nachgaben. Für die Pflege an sich sehen alle Beteiligten aber noch zahlreiche offene Baustellen.

