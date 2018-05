Gratisroaming: Im Urlaub wird so viel telefoniert wie nie

Seit knapp einem Jahr können Urlauber ihr Handy auf Reisen innerhalb der EU „wie zu Hause“ nutzen. Extragebühren für das Roaming fallen nicht mehr an. Die Kunden nutzen ihre neue mobile Freiheit und telefonieren und surfen im EU-Urlaub so viel wie nie. Auch in die Länder des Westbalkans soll künftig billiger telefoniert werden können.

