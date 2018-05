Fußball: Österreich wird „WM-Testgebiet“

Österreichs Fußballplätze werden in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2018 in Russland zum „Testgebiet“ für den Ernstfall. Gleich sechs WM-Teilnehmer üben in Österreich und holen sich in Vorbereitungscamps und mit Testspielen den letzten Schliff für die Endrunde. An der Spitze des Sextetts steht der WM-Gastgeber selbst, der unter Teamchef Stanislaw Tschertschessow auf die erfolgreiche Aura des Tiroler Stubaitals setzt.

