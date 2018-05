Brautkleid von Clare Waight Keller

Der von Monarchiefans langersehnte royale Hochzeitstag ist da: Prinz Harry und die US-Schauspielerin Meghan Markle geben einander in Windsor das Jawort. In der britischen Kleinstadt nahe London herrschte schon tagelang Ausnahmezustand, Zehntausende Schaulustige warteten auf das Brautpaar. Auch zahlreiche Prominente reisten an, um Harry und Meghan bei ihrer Hochzeit zu sehen, darunter etwa George und Amal Clooney und Elton John. Die Braut zeigte sich in einem Traum in Weiß der britischen Designerin Clare Waight Keller.

