Eishockey-WM: Schweiz will auch Kanada biegen

Die Schweiz ist als einzige kleinere Eishockey-Nation noch im Semifinale bei der WM in Dänemark dabei. Der Sieg im Viertelfinale gegen Finnland macht den Schweizern Lust auf mehr. „Wir sind definitiv noch nicht satt“, sagte Stürmer Timo Meier. Die zweite WM-Medaille nach 2013 ist das Ziel. Im Weg steht heute (19.15 Uhr, live in ORF Sport +) in Kopenhagen allerdings der 26-fache Weltmeister Kanada mit Superstar Connor McDavid.

