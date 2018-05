„Parkschaden“ an AUA-Maschine auf Flughafen Newark

Eine der sechs Boeings 767 von Austrian Airlines ist gestern auf dem US-Flughafen Newark nahe New York am Höhenruder beschädigt worden. Das berichtete das Onlineportal Austrian Aviation Net. Eine Boeing 737 der United Airlines habe mit einer Flügelspitze das parkende AUA-Flugzeug berührt. Passagiere befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht an Bord.

„Austrian Airlines kümmert sich nun um die Reparatur vor Ort und ist dazu in Abstimmung mit Boeing“, wurde ein AUA-Sprecher von Austrian Aviation Net zitiert.