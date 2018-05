Bundesliga: LASK schielt noch nach Rang drei

Aufsteiger LASK hat in der tipico-Bundesliga noch Rang drei im Visier. Als Dritter würden die Linzer erst später in die kommende Europa-League-Qualifikation einsteigen. Um das zu erreichen, müssen sie in den verbleibenden zwei Runden allerdings noch Rapid überholen. Daher sind heute gegen den WAC (16.30 Uhr) drei Punkte Pflicht.

