110 Menschen bei Absturz gestorben

Nach dem Flugabsturz in der Nähe der kubanischen Hauptstadt Havanna haben Ermittler einen der beiden Flugschreiber geborgen. Die Blackbox der Boeing 737 sei in einem guten Zustand, sagte der kubanische Verkehrsminister Adel Yzquierdo am Samstag. Bei dem Unglück am Freitag sind nach offiziellen Angaben der Behörden 110 Menschen ums Leben gekommen.

