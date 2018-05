Stärkster Anstieg bei Geburtenrate in Salzburg

Die Geburtenrate ist 2017 österreichweit in Salzburg am stärksten gestiegen. Rund 5.800 Babys kamen im vergangenen Jahr in Salzburg auf die Welt. Damit wurden um 200 Kinder mehr geboren als noch 2016.

Mehr dazu in salzburg.orf.at