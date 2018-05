Pfingsten und der Heilige Geist

Pfingsten ist neben Weihnachten und Ostern das drittwichtigste Fest der Christen. Es wird 50 Tage nach Ostern gefeiert. Daher auch der Name, der auf das griechische Wort „Pentekoste“ (der Fünfzigste) zurückgeht. In der Apostelgeschichte heißt es, dass an diesem Tag der Heilige Geist auf die Anhänger Jesu niederging und sie plötzlich in mehreren Sprachen reden konnten.

