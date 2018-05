Wie Hobbygärtner Laus und Co. loswerden

Blattläuse und Schnecken machen auch vor Hausgärten und Balkonen nicht halt. Die Plagegeister lassen sich jedoch auch ohne den Einsatz von Gift vertreiben. Der Handel bietet dafür biologische Pflanzenschutzmittel und Nützlinge an. Diese nützlichen Käfer und Larven fressen die Schädlinge auf und schützen so die Pflanzen. Nützlinge gibt es abgepackt in Fachmärkten und über das Internet zu kaufen.

