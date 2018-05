Eishockey-WM: Schweiz düpiert auch Kanada

Die Schweiz steht bei der Eishockey-WM in Dänemark sensationell im Finale. Die Schweizer düpierten nach dem Viertelfinal-Sieg gegen Finnland gestern im Halbfinale auch Kanada mit 3:2. Im Kampf um Gold geht es heute (20.15 Uhr, live in ORF Sport +) in Kopenhagen gegen Titelverteidiger Schweden, der mit einem 6:0-Kantersieg den ersten Finaleinzug der USA seit 58 Jahren verhinderte. Damit kommt es zu einer Neuauflage des WM-Endspiels von 2013.

