Kronprinzen „ganz wild“ auf Unterstützung

Beständig halten sich die Gerüchte, dass Russland versucht haben könnte, dem späteren US-Präsidenten Donald Trump bei der Wahl 2016 unter die Arme zu greifen - die Untersuchungen dazu laufen. Laut „New York Times“ gibt es nun Anzeichen dafür, dass auch andere Länder Wahlhilfe angeboten haben. So soll sich Trumps ältester Sohn im Trump Tower in New York mit einem Repräsentanten zweier Golfmonarchien getroffen haben. Diese hätten geäußert, dass die Kronprinzen „ganz wild“ darauf seien, Trump zu unterstützen.

