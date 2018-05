Rechtsextreme attackierten Bürgermeister von Thessaloniki

Rechtsextremisten haben gestern Abend den Bürgermeister der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki, Giannis Boutaris, tätlich angegriffen und leicht verletzt. „Was ich erlebt habe, war ein Alptraum“, sagte Boutaris griechischen Medien heute.

Der Bürgermeister nahm an einem Gedenktag für Griechinnen und Griechen teil, die Anfang des vergangenen Jahrhunderts im Schwarzmeer-Raum von osmanischen Milizionären getötet oder vertrieben worden waren.

An diesen Feiern nehmen traditionell neben Vertriebenenvereinen auch Rechtsextremisten teil. Letztere fingen an, Boutaris zu beschimpfen, jemand stellte ihm ein Bein, Flaschen und andere Gegenstände wurden in seine Richtung geschleudert. Der Bürgermeister fiel zu Boden, konnte aber mit Hilfe eines Polizisten und zweier seiner Begleiter vor den Angriffen fliehen.

Politik verurteilt Vorfall

Die Regierung und alle griechischen Parteien mit Ausnahme der rechtsextremistischen Goldenen Morgenröte verurteilten die Attacke. „Die Angreifer waren rechtsextremistische Schläger“, erklärte das Büro des griechischen Regierungschefs Alexis Tsipras. Die Polizei werde sie finden und die Justiz sie zur Rechenschaft ziehen.

Boutaris gilt als einer der progressivsten Bürgermeister Griechenlands. Er setzt sich für eine Entspannung mit der Türkei, die Rechte von Homosexuellen und Minderheiten ein. Der Politiker betont den multikulturellen Charakter seiner Stadt, in der im vergangenen Jahrhundert zahlreiche Juden, Griechen und Türken zusammenlebten. Aus diesem Grund besuchen Tausende Nachfahren dieser Menschen die Stadt.