Jamie Oliver räumt Fehler bei Restaurantkette ein

„Wir haben viele Fehler gemacht.“ Das räumte der britische TV-Koch, Kochbuchautor und Unternehmer Jamie Oliver heute in der Ö3-Sendung „Frühstück bei mir“ in Bezug auf die Krise seiner Restaurantkette Jamie’s Italian ein.

Zwölf Jamie’s-Italian-Restaurants in Großbritannien und ein Restaurant in Australien mussten zusperren. „Die Restaurants, die wir geschlossen haben, haben wir in einer Zeit eröffnet, als wir sehr zuversichtlich waren“, sagte der 43-Jährige im Gespräch mit Claudia Stöckl.

Langfristige Verträge über teure Mieten und das Prinzip, in seinen Restaurants hochwertige Produkte zu verwenden, hätten Kosten verursacht, die durch Einnahmen nicht zu decken gewesen seien.

