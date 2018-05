Bekannte Aktivistin unter Verhafteten

Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman hat zuletzt für die Öffnung seines Landes viel Lob erhalten. Doch die Regierung in Riad kann auch anders: In den vergangenen Tagen wurden in dem konservativen Königreich mehrere Frauenrechtlerinnen verhaftet. Unter ihnen soll sich auch die bekannte Aktivistin Ludschain al-Hathlul befinden. Sie erlangte als eine jener Frauen Bekanntheit, die sich aktiv für das Recht auf Autofahren starkmachten. In nur einem Monat will Saudi-Arabien nun als letztes Land der Welt Frauen das Autofahren erlauben. Dass Hathlul nun in Haft sitzt, könnte direkt damit zusammenhängen.

