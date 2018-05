USA bestätigen Aussetzung von Strafzöllen für China

Die USA und China verzichten vorerst auf gegenseitige Strafzölle. US-Finanzminister Steven Mnuchin sagte heute dem US-Nachrichtensender Fox News, beide Länder hätten im Handelsstreit „sehr bedeutende Fortschritte“ erzielt und sich auf einen „Rahmen“ für ein geplantes Abkommen geeinigt. „Wir haben vereinbart, die Strafzölle zurückzustellen, während wir versuchen, ein Rahmenabkommen zu auszufertigen.“

Zuvor hatte bereits Chinas Vizeregierungschef Liu He erklärt, beide Seiten hätten eine Übereinkunft erzielt. „Sie werden keinen Handelskrieg führen und die gegenseitige Erhöhung von Zöllen beenden“, sagte Liu.

China soll mehr importieren

Gestern hatten die beiden Länder in einer gemeinsamen Mitteilung bekanntgegeben, sie hätten einen Konsens über Maßnahmen erzielt, mit denen das US-Handelsdefizit mit Peking „erheblich“ verringert werde.

Peking werde den Import von Waren und Dienstleistungen aus den USA „deutlich“ erhöhen, hieß es in der vom Weißen Haus veröffentlichten gemeinsamen Mitteilung beider Länder. „Das wird das Wachstum und die Beschäftigung in den USA fördern.“ Zahlen wurden nicht genannt. Einige Details würden in weiteren Gesprächen mit Peking ausgearbeitet, hieß es.