Namensstreit: Athen und Skopje verhandeln weiter

Im Rahmen der intensivierten Bemühungen um die Lösung des jahrelangen Namensstreites werden die Außenminister Griechenlands und Mazedoniens, Nikos Kotzias und Nikola Dimitrov, am Donnerstag und Freitag mit dem UNO-Sondervermittler Matthew Nimetz in New York zusammenkommen. Das teilten heute die Außenministerin der zwei Staaten mit. Laut der griechischen Zeitung „To vima“ dürfte das Treffen die letzte Chance für eine Einigung darstellen.

Athen hatte zuletzt inoffiziell den jüngsten Namensvorschlag Skopjes - Republik Ilinden-Mazedonien - abgelehnt. Im Gespräch sind erneut zwei frühere Namensvorschläge - Republik Neues Mazedonien und Republik Ober-Mazedonien - hieß es in griechischen Medienberichten, auf welche sich Medien in Skopje beriefen.

Die mazedonische Regierung verteidigte trotzdem ihren Vorschlag. Er hätte eine „realistische Einigungschance“. Auch würde der Name Ilinden-Mazedonien keine Gebietsansprüche beinhalten. Der Ilinden-Aufstand war eine Volksrevolte in den damals zum Osmanischen Reich gehörenden Regionen Makedonien und Thrakien im Jahr 1903 gegen die Osmanen.