Bundesliga: Rapid sichert dritten Rang ab

Nach der vorletzten Runde in der Bundesliga sind alle Positionen bezogen. Rapid sicherte heute mit einem souveränen 4:1-Heimsieg gegen Altach den dritten Tabellenrang ab und muss damit statt in der zweiten erst in der dritten Qualifikationsrunde in die Europa League einsteigen.

Der LASK bezog eine Heimniederlage gegen den WAC und verspielte damit seine Chance auf Platz drei. Für besonderen Jubel bei den Rapid-Fans sorgte Steffen Hofmann, der in seinem letzten Bundesliga-Heimspiel als „Joker“ stach.

