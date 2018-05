DFB-Pokal: Bayern nach Finalpleite am Boden

Während Trainer Niko Kovac und seine Spieler gestern den ersten Titel von Eintracht Frankfurt seit 30 Jahren gefeiert haben, hat die Saison für den erfolgsverwöhnten FC Bayern mit einer bitteren Pleite im DFB-Pokal-Finale geendet.

„Es fühlt sich an wie eine Riesenriesenniederlage, wie ein Riesenriesenmist“, sagte Thomas Müller im Olympiastadion in Berlin. Kollege Joshua Kimmich sprach trotz des Meistertitels sogar von einer „brutal enttäuschenden Saison“. Und der Abgang von Trainerlegende Jupp Heynckes wurde so zur Trauernummer.

