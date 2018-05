Tennis: Nadal bezwingt Zverev im Rom-Finale

Rafael Nadal geht als Nummer eins der Weltrangliste in die French Open in Paris. Der Spanier rang heute im Finale des ATP-Masetsr-1000-Turniers in Rom den deutschen Vorjahressieger Alexander Zverev in drei Sätzen nieder und löst damit den derzeit pausierenden Roger Federer wieder an der Spitze des Rankings ab.

Der „Sandplatzkönig“ lag gegen den zuletzt in Hochform spielenden Zverev im dritten Satz schon mit einem Break zurück, eine Regenunterbrechung verhalf Nadal aber noch zur Aufholjagd.

Mehr dazu in sport.ORF.at