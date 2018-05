Gedenken an Opfer des Schulmassakers in Texas

Nach dem Blutbad an einer Schule in Texas haben die Menschen in dem US-Bundesstaat in Trauergottesdiensten der Opfer gedacht. In Kirchen in der Stadt Santa Fe versammelten sich heute betroffene Familien und Einwohner. Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, nahm an einem Gottesdienst in der Arcadia First Baptist Church teil und sprach den Trauernden Trost zu.

AP/Houston Chronicle/Marie D. De Jesus

„Wir sind hier, um Sie zu unterstützen“, sagte Abbott. An der nahen Santa Fe High School, dem Ort des Amoklaufs mit zehn Toten und 13 Verletzten, legten Menschen Blumen, Schilder mit Trauerbotschaften und Stofftiere nieder.

Zehn Menschen getötet

Bei den Todesopfern handelt es sich nach Informationen von US-Medien um zwei Mitglieder des Lehrpersonals und acht Schülerinnen und Schüler, darunter eine Austauschschülerin aus Pakistan. Zu den Verletzten zählte ein Schulpolizist, der lebensgefährlich verletzt wurde.

Der Schütze, ein 17-jähriger Schüler, wurde bereits kurz nach der Tat die Anklage wegen Mordes und schweren Angriffs auf einen öffentlichen Bediensteten verlesen. Dem Jugendlichen droht damit die Todesstrafe.