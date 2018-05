Mindestens elf Tote bei Lkw-Unfall in Indonesien

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind in Indonesien mindestens elf Menschen ums Leben gekommen und elf weitere verletzt worden. Ein mit Zucker beladener Lastwagen raste erst in eine Gruppe Motorradfahrer und dann in mehrere Häuser, wie ein Vertreter der Katastrophenschutzbehörde gestern sagte. Der Lkw habe auf abschüssiger Straße im Bezirk Brebes offenbar nicht bremsen können.

Der Fahrer habe offenbar noch versucht, das Fahrzeug zu stoppen, indem er das Lenkrad nach links herumgerissen habe. Dabei sei er zunächst mit einem Auto kollidiert, dann in die 13 Motorräder gerast und schließlich in sieben Häuser.