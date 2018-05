Boykottaufruf der Opposition gefolgt

Amtsinhaber Nicolas Maduro ist aus der Präsidentschaftswahl am Sonntag in Venezuela als Sieger hervorgegangen - alles andere als überraschend. Doch auf dem Sieg des umstrittenen Präsidenten des krisengeschüttelten Landes liegt mehr als nur ein Schatten: Der abgeschlagen auf Platz zwei liegende Oppositionskandidat, Henri Falcon, forderte umgehend eine Neuwahl. Viele Länder kündigten bereits im Vorfeld an, das Ergebnis nicht anzuerkennen. Und nach einem Boykottaufruf von weiten Teilen der Opposition fiel die Wahlbeteiligung historisch niedrig aus. Selbst laut offiziellen Zahlen gab nicht einmal die Hälfte der Wahlberechtigten ihre Stimme ab.

