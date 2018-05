Bundesliga: Salzburg stellt neuen Punkterekord auf

Salzburg hat sich zu seiner Meisterparty nach dem letzten Heimspiel der Saison ein besonderes Geschenk gemacht. Der Meister feierte gestern gegen Mattersburg in Unterzahl einen Last-Minute-Sieg und stellte damit einen neuen Punkterekord in der Bundesliga auf. Goldtorschütze war Fredrik Gulbrandsen in der 95. Minute. Die alte Bestmarke der Wiener Austria aus 2012/13 wurde bereits vor dem letzten Saisonspiel um einen Zähler übertroffen.

