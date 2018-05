Bergsteiger am Traunstein tödlich verunglückt

Gestern Nachmittag ist ein Bergsteiger im Mairalmsteig am Traunstein in Oberösterreich abgestürzt. Laut Bergrettung konnte der mit dem Hubschrauber an den Unfallort gebrachte Notarzt nur mehr den Tod des 35-Jährigen feststellen.

