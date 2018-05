Verhältnis zwischen Papst und Peking bleibt angespannt

In den Verhandlungen über eine Annäherung in dem angespannten Verhältnis zwischen dem Papst und der kommunistischen Führung in Peking ist keine Einigung in Sicht. Nach der Rückkehr von der ersten Audienz für taiwanesische Bischöfe seit zehn Jahren in Rom berichtete der Erzbischof von Taipeh, Hung Shan-chuan, der dpa, dass Papst Franziskus weiter darauf beharre, die Bischöfe in China selbst auszuwählen. „Der Vatikan wird seine Position entschieden verteidigen, dass die Bischöfe vom Papst ernannt werden.“ Auch fordere der Heilige Stuhl mehr religiöse Freiheit.

