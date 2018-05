Standing in den Ländern wichtig

Österreichs Parteienförderung zählt im internationalen Vergleich zu den üppigsten. Auf Landes- und auf Bundesebene können die heimischen Parteien auf öffentliche Mittel zurückgreifen. Für heuer ergibt das Förderungen von rund 200 Mio. Euro, wie der Politikwissenschaftler Hubert Sickinger errechnet hat. Am meisten Geld erhält dabei die ÖVP, die sowohl im Bund als auch in den meisten Bundesländern zurzeit die stärkste Kraft stellt. Überhaupt ist ein gutes Standing in den Ländern oftmals mehr wert als das Bundesergebnis, wie die Zahlen der Grünen zeigen.

Lesen Sie mehr …