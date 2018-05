FPÖ bleibt laut Strache EU-kritisch

Die Freiheitlichen bleiben auch in Regierungsverantwortung und in der Koalition mit der ÖVP bei ihrer EU-kritischen Position. Das erklärte FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache vor seinem ersten Brüssel-Besuch als Vizekanzler. „Wir bekennen uns als österreichische Patrioten zum europäischen Friedensprojekt. Zugleich werden wir weiter Kritik an Fehlentwicklungen in der EU üben“, sagte Strache gegenüber der Austria Presseagentur.

Der FPÖ-Obmann nimmt am Mittwoch in Brüssel am EU-Rat „Bildung, Jugend, Kultur und Sport“ teil. Durch den Regierungseintritt seiner Partei sieht Strache aber keinen Kurswechsel in der freiheitlichen EU-Politik. „Es gibt keinen Unterschied zu vorher“, so der Vizekanzler. Man arbeite auf europäischer Ebene weiterhin mit den Partnerparteien der ENF zusammen.

ENF steht für Europa der Nationen und der Freiheit. Der rechtspopulistischen und EU-kritischen Europaparlamentsfraktion gehören neben der FPÖ deklarierte EU-Gegner wie der französische vormals Front National oder die italienische Lega an.

Bei der EU-Wahl in einem Jahr (23. bis 26. Mai) hofft Strache auf Zuwächse für die freiheitliche Positionen und die der Partnerparteien. Rund um die Wahl erwartet Strache eine Auseinandersetzung zwischen Zentralisten und Föderalisten um die künftige Ausrichtung der EU. „Genau das ist in Wahrheit die Diskussion. Dieser Wettstreit findet statt. Wir sind dabei ganz klar positioniert. Wir stehen für ein föderales Europa der Vaterländer und lehnen zentralistische Entwicklungen ab.“

Unter Österreichs EU-Vorsitz werde man darüber hinaus das Thema Sicherheit und Außengrenzschutz in den Mittelpunkt der Debatte stellen. Die EU habe in der Flüchtlingskrise beim Schengen-Grenzsystem versagt.

Konfrontation mit USA „sensible Geschichte“

Einmal mehr sprach sich der FPÖ-Chef für einen endgültigen Stopp der EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei aus. Ein starkes Europa müsse darüber hinaus auch „einen Ausgleich mit Russland finden“, plädierte Strache für ein Ende der Russland-Sanktionen.

Die derzeitige Konfrontation mit den USA wegen des Iran-Atomabkommens und des Handelsstreits um Strafzölle findet Strache, der die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten 2016 begrüßte, „sehr heikel - eine sensible Geschichte“. In Sachen Atomabkommen gebe es einen auch von den USA abgeschlossenen Vertrag. „Da muss man sich auch auf die Einhaltung verlassen können. Eine einseitige Aufkündigung ist da nicht dienlich.“