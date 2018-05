Erdogan warb in Sarajevo um Wählerstimmen

Einen guten Monat vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan gestern in Sarajevo vor Zehntausenden Auslandstürkinnen und -türken um Unterstützung geworben. „Seid ihr bereit, den Terrororganisationen und ihren lokalen und ausländischen Handlangern eine osmanische Ohrfeige zu verpassen?“, fragte er in Sarajevo seine Anhängerinnen und Anhänger. Die meisten von ihnen waren extra für den Auftritt in die bosnische Hauptstadt gereist, darunter auch etwa 1.000 Personen aus Österreich.

Mehr dazu in Tausende aus dem Ausland angereist