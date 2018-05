Harry und Meghan gehen nach Traumhochzeit an die Arbeit

Königliche Pflichten statt royaler Honeymoon: Nach ihrer weltweit von Millionen Menschen vor dem Fernseher verfolgten Traumhochzeit haben Prinz Harry und seine frischgebackene Ehefrau Meghan den Start in die Flitterwochen verschoben, um an einer Wohltätigkeitsveranstaltung teilzunehmen.

In einem ersten öffentlichen Auftritt nach der Hochzeit wird das Paar morgen an einer von Thronfolger Prinz Charles gegebenen Wohltätigkeitsparty im Garten des Buckingham-Palasts teilnehmen. Berichten zufolge haben Meghan und ihr Schwiegervater ein enges Verhältnis, auf ihren Wunsch hin führte Charles seine Schwiegertochter bei der Hochzeit anstelle ihres herzkranken Vaters auch zum Altar.

Reuters/Steve Parsons

Lob für Bruch mit Traditionen

Die mit royalen Traditionen brechende Hochzeitsfeier stieß in britischen Medien unterdessen auf ein positives Echo. „Wenn jemals eine Hochzeit das moderne multikulturelle (...) Großbritannien symbolisiert hat, dann diese“, kommentierte der „Sunday Mirror“. Die „Sun“ titelte „Kissstory: Harry&Meg’s historischer Wandel für die Monarchie“.

Der Gottesdienst in der Kapelle von Schloss Windsor vereinte anglikanische Tradition und afroamerikanische Elemente. Ein Gospelchor sang den Soul-Klassiker „Stand By Me“. Der schwarze Pastor Michael Curry, Chef der anglikanischen Kirche in den USA, hielt eine flammende Predigt über die Macht der Liebe, zitierte Martin Luther King und sprach über die heilsame Wirkung der von Sklaven gesungenen Spirituals - Meghans Mutter stammt von Sklaven ab.